Движение в районе Семеновской набережной ограничили до 31 августа

Фото: Дарья Мясина/Портал мэра и правительства Москвы
Движение на нескольких участках дорог в районе Семеновской набережной ограничили до 31 августа. Об этом сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.
Ограничения ввели из-за продления сроков строительства северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро.
Движение будет ограничено на участке Семеновской набережной от дома 3/1, строение 13А до пересечения с Гольяновской улицей. Ограничения также вводятся на Семеновской набережной в районе дома 2/1, строение 1.
Проехать будет сложно по Гольяновской улице от пересечения с Семеновской набережной до дома 2/1. Также перекрытия установят в Проектируемом проезде №789 от пересечения с Семеновской набережной до дома 3/5, корпус 5. На всех этих участках перекрыта одна полоса движения.
Фото: Информационный центр транспортного комплекса Москвы
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