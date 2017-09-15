Велополоса на Бульварном кольце увеличилась на 5,2 километра

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Велосипедную полосу на Бульварном кольце продлили на 5,2 километра, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Самый популярный маршрут среди велосипедистов теперь проходит по Чистопрудному, Покровскому, Яузскому, Гоголевскому бульварам, а также по Соймоновскому проезду. На полосе установили 46 светофоров, до конца сентября там также появится разметка. За порядком будет следить Госавтоинспекция.

Длина всей полосы теперь составляет 14,2 километров. По словам главы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максима Ликсутова, новый участок появился благодаря изменению ширины полос движения.

В этом году тротуары на Бульварном кольце расширили до 2,5 метра. Осенью здесь высадят деревья, затем установят лавочки, урны и стелы с точками доступа Wi-Fi. Работы по благоустройству велись в рамках программы "Моя улица". Подробнее о том, что еще изменилось в столице благодаря "Моей улице", читайте в нашем материале.

Новая двухкилометровая велополоса появилась также на Полярной улице. Сеть велодорожек обустроили на территории музея-заповедника "Коломенское".