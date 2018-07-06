Благоустройство въездных групп на Мичуринском и шоссе Энтузиастов завершено на 50%

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Работы по благоустройству въездных групп на пересечении МКАД с Мичуринским проспектом и шоссе Энтузиастов завершены на 50 процентов. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Сейчас специалисты убирают под землю кабельные линии, укладывают бетонную плитку на тротуарах, высаживают новые газоны.

Основные работы должны завершиться до конца лета. Осенью на территории въездных групп посадят деревья, а весной следующего года – кустарники. Отмечается, что после окончания работ схема движения транспорта останется прежней.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Как пояснили в пресс-службе столичного департамента капремонта, главная задача благоустройства развязок – "создать хорошее первое впечатление о столице у всех, кто въезжает в Москву на автомобилях или общественном транспорте".

По информации департамента капремонта, на Мичуринском проспекте и шоссе Энтузиастов демонтировали старое покрытие тротуаров и бордюрный камень. На Мичуринском специалисты завершили установку новых бордюров и теперь занимаются установкой кабельных колодцев. На шоссе Энтузиастов кабельные колодцы уже готовы, а бордюры смонтировали более чем на 80 процентов.

Кроме того, на территории въездных групп обновляют ливневую канализацию. Рабочие заменили уже около двух тысяч метров водоотводных лотков и желобов.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В рамках благоустройства территории появятся новые пешеходные дорожки. На Мичуринском проспекте обустроили примерно 21 тысячу квадратных метров дорожек общей площадью около 25,5 тысячи квадратных метров. А на шоссе Энтузиастов проложили 2,3 тысячи квадратных метров дорожек, что составляет почти 95 процентов от запланированного.

Освещать новые пешеходные дорожки и тротуары будут фонари с энергосберегающими лампами. На территории въездной группы Мичуринского проспекта уже появилось уже свыше 70 опор освещения, всего их установят 130.

Работы по благоустройству въездных групп шоссе Энтузиастов и Мичуринского проспекта стартовали в середине мая. Их проводит столичный департамент капремонта. В прошлые годы сотрудинки комплекса городского хозяйства столицы благоустроили территории въездных групп на пересечении МКАД с Рублевским, Ярославским, Ленинградским, Каширским, а также Варшавским и Можайским шоссе.