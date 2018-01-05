Движение на нескольких улицах в СВАО ограничат с 10 января

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Ограничение движения введут с 10 января на трех участках улиц на северо-востоке столицы, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения.
Так до 1 августа нельзя будет проехать по одной полосе от дома 1, строение 1 по улице Стартовой до владения 79 по Анадырскому проезду. Частично перекроют и участок между домом 52 на Изумрудной улице до пересечения с улицей Норильской. Там по одной полосе запретят движение с 15 января до 15 марта. Третий участок расположен на улице Челюскинсккая между домами 2 и 6, корпус 1. Одну полосу перекроют с 1 февраля по 1 сентября.
Все ограничения связаны с реконструкцией инженерных сетей. Перекрытия на участках будут действовать круглосуточно.
Ранее сообщалось, что несколько столичных улиц перекроют с 9 января из-за строительства.
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