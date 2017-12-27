Программу безопасного пользования Сетью для детей предложили создать в ОНФ

27 декабря, 14:10
Фото: портал Москва 24/Роман Балаев
Создать комплексную программу безопасного пользования интернетом для детей предложили представители Общероссийского народного фронта.
В организации считают, что программа должна объединить образовательные мероприятия и меры по пресечению доступа к нежелательной информации, передает RT.
Предполагается разработать способы фильтрации контента в Сети. Кроме того, по мнению членов ОНФ, должны появиться механизмы, позволяющие ограничивать в досудебном порядке доступ к сайтам, не предназначенным для детей.
В школах учеников должны обучать безопасному пользованию интернетом, считает зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина. Она предлагет проводить не только уроки информатики, но и занятия с участием психологов и специалистов в области сетевой безопасности во время классных часов.
Ранее Совет Безопасности России поручил ФСБ ввести идентификацию пользователей онлайн-игр.
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