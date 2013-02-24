На юге Москвы иномарка сбила пятилетнюю девочку

На юге Москвы автомобиль сбил пятилетнюю девочку

На юге Москвы автомобиль Hyundai Solaris сбил пятилетнюю девочку. Ребенок жив, но получил переломы и травмы.

ЧП произошло на Сумской улице около дома №6, сообщает телеканал "Москва 24".

Родители сами отвезли пострадавшую в больницу, не дожидаясь приезда "скорой помощи". По предварительной версии ГИБДД, водитель иномарки не справился с управлением. Он не пытался скрыться с места аварии и сейчас дает показания автоинспекторам.

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