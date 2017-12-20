Столичные школьники добились побед на чемпионате "Профессионалы будущего"

20 декабря, 14:54
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Московские школьники стали победителями на чемпионате корпораций "Профессионалы будущего". Ученики выиграли 40 медалей, из которых 24 золотые, 14 серебряных и две бронзовые.
На состязании ребята работали над выпуском аппарата для продажи сельскохозяйственной продукции и создавали роботов для обслуживания инженерных сетей, передает портал мэра и правительства столицы.
Москвичи продемонстрировали лучшие результаты по направлениям "Электроника", "Фрезерные работы", "Мобильная робототехника", "Интернет вещей" и "Композитные технологии/Аэрокосмическая инженерия".
Серебро досталось ученикам московских школ за достижения в отраслях "Мехатроника", "Интернет вещей", а в направлении "Инженерный дизайн" они заняли третье место. Жюри также высоко оценило роботехнический комплекс столичных ученик и присудило ребятам второе место.
Соревнования завершились 17 декабря. Во время чемпионата дети выполняли заказы предприятий.
Ранее на базе Российского государственного социального университета (РГСУ) появился первый технопарк для школьников с ограниченными возможностями. Дети смогут обучаться промышленному дизайну, информационным технологиям, работе с дополненной и виртуальной реальностью, электронике и мехатронике программирования, нейротехнологиям, а также работе с высокотехнологичным оборудованием.
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