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Москва 24

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Общество

20 декабря, 14:54

Столичные школьники добились побед на чемпионате "Профессионалы будущего"

дети образование

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Московские школьники стали победителями на чемпионате корпораций "Профессионалы будущего". Ученики выиграли 40 медалей, из которых 24 золотые, 14 серебряных и две бронзовые.

На состязании ребята работали над выпуском аппарата для продажи сельскохозяйственной продукции и создавали роботов для обслуживания инженерных сетей, передает портал мэра и правительства столицы.

Москвичи продемонстрировали лучшие результаты по направлениям "Электроника", "Фрезерные работы", "Мобильная робототехника", "Интернет вещей" и "Композитные технологии/Аэрокосмическая инженерия".

Серебро досталось ученикам московских школ за достижения в отраслях "Мехатроника", "Интернет вещей", а в направлении "Инженерный дизайн" они заняли третье место. Жюри также высоко оценило роботехнический комплекс столичных ученик и присудило ребятам второе место.

Соревнования завершились 17 декабря. Во время чемпионата дети выполняли заказы предприятий.

Ранее на базе Российского государственного социального университета (РГСУ) появился первый технопарк для школьников с ограниченными возможностями. Дети смогут обучаться промышленному дизайну, информационным технологиям, работе с дополненной и виртуальной реальностью, электронике и мехатронике программирования, нейротехнологиям, а также работе с высокотехнологичным оборудованием.

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