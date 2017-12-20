Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
На зимних каникулах школьники смогут присоединиться к "Московской смене". В рамках программы на этот период для детей запланировано более 150 праздничных мероприятий.
Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, мероприятия пройдут с 25 по 30 декабря 2017 года, с 3 по 6 и 8 января 2018 года на базе 61 организации. Среди них учреждения поддержки семьи и детства, территориальные центры социального обслуживания.
Ожидается, что за время каникул по программе отдохнут около 1500 ребят в возрасте от семи до 14 лет.
Чтобы записать ребенка на программу "Московская смена" в дни зимних каникул, родителям необходимо обратиться в территориальное учреждение социальной защиты своего района.
Ранее сообщалось, что для зимнего отдыха горожан в центре столицы подготовят 240 объектов: катков, горок и лыжных трасс. В период новогодних праздников – с 30 декабря 2017 года по 08 января 2018 года – на катках и специальных площадках будут проводить культурно-спортивные мероприятия.
Как сообщили в префектуре ЦАО, места зимнего отдыха подготовят на базе дворовых спортивных площадок, а также в парках и на территориях школ, спортивных учреждениях и на акваториях столичных водоемов.
В праздничные дни на дворовых катках и площадках проведут множество разнообразных культурно-массовых мероприятий, включая мастер-классы, конкурсы, викторины, театрализованные представления.
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