На базе московских школ искусств откроют 11 современных студий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столичных школах искусств до конца учебного года откроют 11 студий, где можно попробовать себя в актуальных творческих профессиях. Специалисты познакомят учеников с современной музыкой, саунд-дизайном и основами брендинга. Также их научат создавать необычные перформансы и рисовать граффити, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Первая студия – "Студия 19" на базе детской музыкальной школы имени Н.П. Ракова – начнет работать 23 ноября.

Занятия в студии будут проходить один-два раза в неделю с ноября по апрель будущего года. Они рассчитаны на детей разных возрастов. Так, в дошкольной группе будут заниматься дети от двух с половиной до шести лет, в младшей группе – от шести до 11 лет, в старшей – от 11 до 17 лет.

Обучение будет платным, однако есть и бюджетные места, предусматривающие прохождение творческого конкурса.

До конца года в студии планируется открыть лабораторию импровизации, художественные курсы для детей от двух до семи лет, занятия по графическому дизайну для подростков, а также лектории.

Ранее стало известно, что в Ломоносовском районе столицы стартовало строительство школы хореографии и изобразительных искусств. Обучаться различным видам танца и изобразительных искусств в школе смогут как школьники, так и дети дошкольного возраста.

Танцевальные уроки будут проходить в специально оборудованных классах на третьем этаже. А на первом этаже обустроят классы скульптуры, живописи, прикладного искусства и истории искусств. Кроме того, на втором этаже здания разместится актовый зал для выступлений.

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