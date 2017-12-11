В РФ могут принять дополнительные меры для увеличения рождаемости

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Через два–три года в России могут принять дополнительные меры по стимулированию рождаемости. Решение об этом будет принято в зависимости от демографической ситуации в стране.
"Я уверен, что в условиях, когда у нас количество женщин снижается, и это будет продолжаться еще пятнадцать лет, то, безусловно, мы будем смотреть, как будут действовать новые меры, как будут себя вести рождаемость, количество рождений, суммарный коэффициент рождаемости. Если потребуется, конечно, будем предлагать дополнительные меры", — цитирует РИА Новости заявление министра труда и соцзащиты Максима Топилина.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин предложил продлить выплаты маткапитала до конца 2021 года. Кроме этого, с января 2018 года российские семьи смогут получать ежемесячную выплату на рождение первенца. Выплата будет адресной и составит в 2018 году в среднем 10 523 рубля, в 2019 году – 10 836 рублей, а в 2020 году – 11 143 рубля.
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