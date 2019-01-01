Родителям посоветовали дать детям отдохнуть в новогодние каникулы

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Родительская общественность Москвы посоветовала дать детям на новогодних каникулах отдохнуть от секций и кружков. Об этом сообщила заместитель председателя городского экспертно-консультативного совета родительской общественности при столичном департаменте образования Ольга Галузина.

"Лучше дать отдохнуть детям, побыть это время с семьей, поскольку во время кружковой или внеурочной деятельности, любой, которая направлена исключительно на ребенка, а не на семью в целом, ребенок теряет в общении со своими взрослыми", – сказала она, передает Агентство "Москва".

Галузина также отметила, что в новогодние праздники лучше всей семьей гулять на свежем воздухе или посетить культурные мероприятия, которые проходят в столице в эти дни.

Ранее в департаменте здравоохранения столицы посоветовали родителям следить за режимом дня и правильном питанием ребенка на новогодних праздниках, чтобы за время каникул обеспечить ему правильное восстановление сил.

По словам специалистов, ребенку нужно ложиться спать и есть в одно и то же время и в будни, и в выходные. Для дошкольников дневной сон обязателен. Школьников необходимо предостерегать от позднего засыпания, а время просмотра телевизионных передач или игр на компьютере для всех возрастов должно быть четко регламентировано.

Полноценное питание надо обеспечивать за счет мясных и молочных продуктов, круп, овощей, фруктов. Детям также необходимы ежедневные прогулки, игры, спортивные занятия на свежем воздухе продолжительностью не менее двух часов в день.