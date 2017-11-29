Мировые цены на нефть продолжают снижаться. Об этом свидетельствуют данные электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах.
Январские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) сократились на 0,55 процента, до 57,67 доллара за баррель, сообщает "Газета.ру".
На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе упали на 0,74 процента, до 63,14 доллара за баррель.
По мнению экспертов, сокращение цен на нефть происходит на фоне ожидания встречи ОПЕК+, которая пройдет в Вене 30 ноября.
Ранее кабмин РФ одобрил законопроект о налоге на дополнительный доход (НДД) в нефтяной отрасли с учетом поручений премьер-министра России Дмитрия Медведева.
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