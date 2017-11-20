Глава Минсвязи РФ Никифоров заявил о невозможности узаконить биткойн в России

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Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров в кулуарах "Молодежного форума" рассказал о возможном будущем биткойна в России.

"Биткойны – это некий зарубежный проект применения технологии блокчейн, российское законодательство никогда не будет рассматривать биткойн как некую правовую сущность в юрисдикции РФ", – цитирует министра ТАСС.

Вместе с тем, Никифоров предположил, что применение технологии блокчейн и различных цифровых токенов вполне возможно.

Никифоров также призвал не смешивать в законодательстве традиционное банковское и валютное регулирование и термины из этой сферы с тем блоком, который связан с новой технологией блокчейн. Министр предлагает использовать именно термин "цифровой токен".