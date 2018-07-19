Британский штукатур сорвал джекпот благодаря незнакомке

19 июля, 04:46
Фото: depositphotos/pressmaster
Житель английского городка Оссетт успел купить выигрышный билет в лотерее Lotto Millionaire Raffle благодаря незнакомке, уступившей ему место в очереди, пишет Daily Mirror.
За две минуты до закрытия молодой человек подбежал к кассе, чтобы купить билет. Перед ним в очереди была одна дама. Незнакомка заметила, что мужчина очень спешит, и пропустила его вперед. Желанная покупка состоялась.
На следующий день британец узнал, что билет оказался счастливым, его выигрыш составил миллион фунтов.
Сообщается, что внезапно разбогатевший англичанин не собирается бросать работу штукатура. Пока в его планах сделать график более гибким и сыграть свадьбу мечты со своей девушкой.
Счастливец признался, что попробует разыскать незнакомку из очереди и отблагодарить ее.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: