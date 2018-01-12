Российским банкам грозят огромные штрафы за сокрытие налоговых данных

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Российским банкам грозят миллионные штрафы за задержку раскрытия налоговых данных. Об этом сообщает газета "Известия".

Кредитные учреждения должны раскрыть сведения о налоговых резидентах 44 стран, в том числе Австралии, Новой Зеландии, Греции, а также четырех офшорах: островов Гернси, Джерси, Мэн и Каймановых островов.

Если банки не предоставят эти данные весной, им грозят штрафные санкции. Помимо этого банкам могут запретить работать в Европе.

Такие условия прописаны в приказе Федеральной налоговой службы, созданном для соблюдения европейской версии американского закона FATCA. Все его участники подписали конвенцию Совета Европы и ОЭСР.