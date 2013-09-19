Пьяная пассажирка пыталась покинуть борт во время полета

Фото: ИТАР-ТАСС

Пассажирка рейса Москва-Гонконг попыталась открыть входную дверь самолета, что грозило полной разгерметизацией салона. Экипажу удалось предотвратить ЧП.

После прибытия в Гонконг 28-летняя женщина была задержана, сообщает "Интерфакс". Личность авиадебоширки не уточняется.

Напомним, не так давно в Госдуму был внесен законопроект, который предполагает составление "черных списков" пассажиров, подвергающих опасности себя и других на борту самолета. Дебоширам, включенным в этот список, авиакомпании смогут не продавать билет.