Ко Дню Победы на западе столицы зацветут тюльпаны и виолы

Фото: ИТАР-ТАСС

Около 35 тысяч квадратных метров цветников с тюльпанами и виолой зацветут к майским праздникам на территории Западного административного округа Москвы.

Как сообщили в пресс-службе префектуры Западного округа, к 1 мая там уже будет высажена вся виола, а посаженные осенью тюльпаны зацветут к 9 мая.

Самый эффектный цветник на западе Москвы этим летом распустится на Боровском шоссе. Эту территорию меньше других в округе затронуло дорожное строительство.

Еще один большой цветочный объект можно будет увидеть на Минской улице – на участке от Большой Филевской улицы до Кутузовского проспекта.

На участке Ломоносовского проспекта – от проспекта Вернадского до Мичуринского проспекта – также появится красивое цветочное оформление.

Как отмечают специалисты, из-за затяжной зимы в этом году у растений в открытом грунте вегетационный период начнется гораздо позже. Но на рост и цветение тюльпанов это повлиять не должно, они зацветут в срок – ко Дню Победы. Планируется, что весь округ будет в цветах к празднику.

Всего на территории Западного округа 299 цветочных объектов: 535 цветников и более тысячи вазонов.