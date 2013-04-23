23 апреля 2013, 18:24Культура
Ко Дню Победы на западе столицы зацветут тюльпаны и виолы
Фото: ИТАР-ТАСС
Около 35 тысяч квадратных метров цветников с тюльпанами и виолой зацветут к майским праздникам на территории Западного административного округа Москвы.
Как сообщили в пресс-службе префектуры Западного округа, к 1 мая там уже будет высажена вся виола, а посаженные осенью тюльпаны зацветут к 9 мая.
Самый эффектный цветник на западе Москвы этим летом распустится на Боровском шоссе. Эту территорию меньше других в округе затронуло дорожное строительство.
Еще один большой цветочный объект можно будет увидеть на Минской улице – на участке от Большой Филевской улицы до Кутузовского проспекта.
На участке Ломоносовского проспекта – от проспекта Вернадского до Мичуринского проспекта – также появится красивое цветочное оформление.
Как отмечают специалисты, из-за затяжной зимы в этом году у растений в открытом грунте вегетационный период начнется гораздо позже. Но на рост и цветение тюльпанов это повлиять не должно, они зацветут в срок – ко Дню Победы. Планируется, что весь округ будет в цветах к празднику.
Всего на территории Западного округа 299 цветочных объектов: 535 цветников и более тысячи вазонов.
Сайты по теме