26 сентября 2013, 13:48

Происшествия

Два снаряда времен ВОВ обнаружены на северо-западе и востоке Москвы

Авиационную бомбу времен ВОВ обнаружили на шоссе Энтузиастов

Во время земляных работ на северо-востоке и востоке Москвы были обнаружены два снаряда времен Великой Отечественной войны.

Как сообщает пресс-служба столичного управления МЧС, "эхо войны" было найдено у дома №23 на шоссе Энтузиастов и у дома №3 по 3-й Хорошевской улице. Один из них, как выяснили спасатели, был калибра 122 мм.

На место происшествия были вызваны сотрудники военной комендатуры, районы предполагаемого поражения оцеплены.

