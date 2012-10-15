Борец с наркоманами сжег жилой дом под Мытищами

В деревне Юдино Мытищинского района поздно вечером 14 октября сгорел заброшенный жилой дом. По предварительным данным, здание поджог жилец из соседнего дома. Таким образом он пытался отвадить наркоманов и алкоголиков.
"К сотрудникам ГИБДД (приехавшим на место ЧП) подошел молодой человек, по внешним признакам в состоянии опьянения, и сообщил, что знает кто поджог этот дом. Посадив 30-летнего мужчину в служебную машину, сотрудники полиции поехали к дому предполагаемого подозреваемого. По пути следования им на встречу вышел мужчина, на которого и указал свидетель", – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
После этого оба мужчины были доставлены в 4-й отдел полиции МУ МВД России "Мытищинское". В районе 00:10 участковый обнаружил 30-летнего свидетеля, висящим на ремне от сумки, привязанном к решетке. Спасти мужчину не удалось. Как оказалось, погибший был наркоманом со стажем.
Второй мужчина сознался в поджоге. Он сообщил, что ранее неоднократно предупреждал наркоманов и алкоголиков, облюбовавших пустующий дом, что сожжет его. В настоящее время следствие решает вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ссылки по теме
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: