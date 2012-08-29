Первокурсники столичных вузов пройдут парадом по центру Москвы

Главным мероприятием Дня знаний станет ежегодный парад московского студенчества. Помимо праздничного шествия по центральным улицам Москвы первокурсникам предстоит принять клятву и исполнить гимн московского студенчества.

Как сообщает пресс-служба префектуры ЦАО, мероприятия, посвященные началу нового учебного года, подготовили в каждом из 85 высших учебных заведений Центрального округа.

Так, 31 ГЦКЗ "Россия" первокурсники Московского медико-стоматологического университета будут торжественно посвящены в студенты-медики. После клятвы Гиппократа они получат белые халаты.

1 сентября торжественная линейка пройдет в Московском государственном университете геодезии и картографии. После официальной части во внутреннем дворе вуза первокурсники смогут поучаствовать в городском ориентировании и интеллектуальных играх, а также посмотреть выступления экстремалов-джамперов.

2 сентября День знаний отметят студенты Московского финансово-промышленного Университета "Синергия". Для них в "Олимпийском" выступят певица Вера Брежнева и звезды Евровидения-2012.

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