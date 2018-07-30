Ремонт тротуаров и пешеходных зон завершили в поселении Вороновское

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Тротуары на территории поселения Вороновское отремонтированы, сообщилиАгентству "Москва" в префектуре Троицкого и Новомосковского административных округов.

В рамках программы по благоустройству ремонтные работы прошли в деревнях Ясенки и Семенково. Специалисты обновили пешеходные зоны и расширили тротуары.

В первую очередь был завершен комплекс работ на объекте вдоль Варшавского шоссе, затем ремонтировался участок между улицами Веневская и Центральная.

Комплекс строительных мероприятий стартовал в начале июля. Согласно контракту, дороги отремонтированы на шести объектах в поселении Вороновское, среди них –деревня Голохвастово, деревни Ясенки, Бакланово и Новогромово.