Благоустройство Есенинского бульвара планируют завершить в сентябре

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Благоустройство Есенинского бульвара в Кузьминках планируют завершить до октября 2018 года, передает Агентство "Москва".

Как сообщили в префектуре Юго-Восточного округа, в рамках мероприятия планируется замена освещения и ремонт детских площадок. Цветной плиткой выделят пешеходные дорожки. Высадят деревья и кустарники, организуют клумбы с цветами и газоны.

Для людей с ограниченными возможностями здоровья в Кузьминках появятся тактильные плиты, информационные щиты со шрифтом Брайля и звуковые маяки у наземных пешеходных переходов.

Сообщается, что работы по благоустройству на этой территории не велись уже около семи лет. Свое мнение по этому поводу горожане смогли высказать в системе "Активный гражданин".