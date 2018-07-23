Более 150 малых архитектурных форм установят в дворах района Преображенское

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Свыше 150 малых архитектурных форм установят в рамках благоустройства дворов в столичном районе Преображенское, передает Агентство "Москва".

Как сообщили в управе, программа по благоустройству затронет 7 дворов. В планах обновить как специализированные детские, так и спортивные площадки. В отдельных местах заменят прежние и добавят новые скамейки, качели и мусорные баки. Установят газонные ограждения и клумбы с цветами.

Дворы, на которых пройдут работы,находятся по следующим адресам: Преображенская площадь, дом 6; улица Преображенская, дом 2, корпус 1; Преображенский Вал, дом 24, корпус 2 и 4; улица 2-я Пугачевская, дом 8, корпус 5.

Этот список пополнился еще тремя адресами: улица Халтуринская, дом 13 и дом 18; Открытое шоссе, дом 2, корпус 9.

Дворовые объекты по этим адресам были отобраны жителями района с помощью городского портала "Активный гражданин".