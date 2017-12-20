Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

20 декабря, 13:52

Учебный корпус МФЮА в Коньково разрешили ввести в эксплуатацию

благоустройство образование

Фото: stroi.mos.ru

Мосгосстройнадзор разрешил ввести в эксплуатацию учебный корпус Московской финансово-юридической академии (МФЮА) в Коньково.

Здание академии находилось на реконструкции. Там обновили фасады, выполнили внутреннюю отделку и провели перепланировку некоторых помещений. Кроме того, в двух подземных уровнях разместили парковку на 57 машин, сообщает Агентство "Москва".

В ведомстве отметили, что ремонт проходил за счет средств академии. Во время проверок в корпусе было выявлено более 30 нарушений, однако застройщик успел устранить их в назначенные срок.

12-этажный корпус расположен на улице Введенского. Его общая площадь составляет более 38 тысяч квадратных метров.

Ранее в Обручевском районе столицы сдали в эксплуатацию школу на тысячу мест.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать