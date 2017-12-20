Учебный корпус МФЮА в Коньково разрешили ввести в эксплуатацию

20 декабря, 13:52
Фото: stroi.mos.ru
Мосгосстройнадзор разрешил ввести в эксплуатацию учебный корпус Московской финансово-юридической академии (МФЮА) в Коньково.
Здание академии находилось на реконструкции. Там обновили фасады, выполнили внутреннюю отделку и провели перепланировку некоторых помещений. Кроме того, в двух подземных уровнях разместили парковку на 57 машин, сообщает Агентство "Москва".
В ведомстве отметили, что ремонт проходил за счет средств академии. Во время проверок в корпусе было выявлено более 30 нарушений, однако застройщик успел устранить их в назначенные срок.
12-этажный корпус расположен на улице Введенского. Его общая площадь составляет более 38 тысяч квадратных метров.
Ранее в Обручевском районе столицы сдали в эксплуатацию школу на тысячу мест.
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