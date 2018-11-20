В Тверском районе Москвы отремонтируют жилой дом 1960-х годов

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

В ЦАО отремонтируют дом, построенный в 1965 году, сообщает Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы.

Девятиэтажный дом с пристроенной нежилой частью построили по индивидуальному проекту. Специалистам предстоит отремонтировать фасады здания, провести ремонт кирпичной кладки, окраску цоколя и стен спусков в подвал, заменить оконные блоки и отливы. Кроме того, в доме установят новые двери, покрасят оконные откосы лестничных ограждений, а также стены и потолки на лестничных клетках. В планах также заменить подоконники, покрытия пола, плитки на стенах, поручни лестничных ограждений, почтовые ящики и информационные доски. При этом существующая планировка жилых помещений сохранится.

Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Москвы реализуется с июля 2015 года. С 2017 года в столице отремонтировали свыше 2,6 тысячи фасадов жилых домов. Больше всего домов восстановили на севере города – 483, в центральной его части – 464 и на востоке – 357.

Всего в рамках программы выполняется до 15 видов работ: специалисты ремонтируют системы водоснабжения, центрального отопления, канализации, газоснабжения, подвалы, электрику, лифты, фасады, крыши, фундаменты, а также системы дымоудаления и пожарного водопровода, внутреннего водостока и мусоропроводов. В этом году в программу включили ремонт подъездов.

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