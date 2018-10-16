Зону для прогулок и отдыха обустроят в Хорошевском районе

16 октября 2018, 09:50
Фото: stroi.mos.ru
Зону для прогулок и отдыха планируют обустроить в Хорошевском районе Москвы в 2022 году. Об этом сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.
"Инвестор комплексно благоустроит территорию рядом с улицей Зорге на севере Москвы в рамках строительства ЖК "Рихард". Работы по обустройству общественных пространств будут завершены в 2022 году", – сказал он, передает Агентство "Москва". Тимофеев отметил, что территория вокруг нового ЖК будет создана с учетом предпочтений горожан всех возрастов.
Проект ЖК "Рихард" включает в себя строительство двух корпусов на 802 квартиры и паркинга на 338 машино-мест. Первые этажи будут нежилыми. Там разместятся магазины, сервисные службы, аптеки и салоны красоты.
Ранее сообщалось, что на территории бывшего завода "Серп и Молот" в столичном районе Лефортово появится необычный мост. Он будет состоять из двух независимых пролетов.
Мост протянется над парком "Зеленая река". Один из его пролетов будет состоять из двух полос для движения автомобилей и двусторонней велосипедной дорожки. Второй сделают пешеходным. Конструкция будет извилистой формы с длинной скамьей, которая повторяет изгиб пролета.
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