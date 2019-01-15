Отреставрированная станция "Кропоткинская" откроет двери летом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Реставрация вестибюля станции метро "Кропоткинская" закончится летом. В настоящее время работы приостановлены в связи с наступлением холодов. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

"В данный момент работы временно не ведутся, поскольку в холодное время года при отрицательных температурах их проведение без специальных конструкций-тепляков недопустимо. Специалисты Мосгорнаследия внимательно следят за исполнением работ в соответствии с согласованным проектом и соблюдением технологии реставрации", – сказали в ведомстве, передает Агентство "Москва".

Реставрация вестибюля на "Кропоткинской" началась в мае 2018 года. Рабочие уже установили входные двери и решетки на окнах. Также в ходе работ были раскрыты ранее заложенные исторические оконные проемы. Также особое внимание уделяется элементам свода арки вестибюля. По проекту предполагается, что там появится подсветка.

Станция "Кропоткинская" является объектом культурного наследия регионального значения. Она была открыта в мае 1935 года. В первоначальном проекте предполагалось, что кессоны будут застеклены. Однако после войны арку полностью покрыли металлом.