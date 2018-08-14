Пешеходная дорожка появилась между станцией МЦК Белокаменная и корпусами РГСУ

14 августа, 09:04
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Между станцией МЦК Белокаменная и корпусами Российского государственного социального университета (РГСУ) на Лосиноостровской улице проложили новую дорожку для пешеходов протяженностью 1,3 километра.
Тропинку благоустроили по просьбе студентов вуза. Ее засыпали гаревой подсыпкой, а на пересечении со старой железнодорожной веткой сделали сборный настил.
Просьбу студентов в департамент капитального ремонта передала префектура Восточного административного округа. "Наши специалисты рассмотрели студенческий проект, учли пожелания учащихся и внесли необходимые корректировки. В итоге новую пешеходную дорожку обустроили на месте протоптанной студентами тропинки, по которой они шли от станции МЦК до университета и обратно", – рассказали в пресс-службе ведомства. Специалисты добавили, что вдоль дорожки установлен деревянный борт, а по бокам разбит газон.
Кроме того, на одном из склонов вдоль тропинки сделали стену, предотвращающую сползание грунта, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Ее площадь составила 75 квадратных метров. У главного здания университета, куда и ведет новая пешеходная дорожка, сделали тротуар площадью 150 квадратных метров. Не закончена пока установка фонарей.
Жители столицы могут высказывать свое мнение о благоустройстве столичных улиц в проекте "Активный гражданин" и во время общественных обсуждений. О том, что починить во дворах и как поддерживать чистоту и порядок на улицах, жители столицы также могут сообщить на портале "Наш город".
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