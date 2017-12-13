Рекламных LED-мониторов стало вдвое больше в столице с начала года

13 декабря, 10:48
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Количество цифровых рекламных мониторов в Москве увеличилось в два раза с начала 2017 года. Общее количество LED-мониторов в городе достигло 300.
"Развитие цифровой наружной рекламы диктует сам рынок, а также все большее распространение визуальных технологий, которые позволяют по-новому, более красочно и технологично доносить информацию до потребителей", – пояснили в столичном департаменте средств массовой информации и рекламы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В этом году мониторы впервые установили на остановках городского транспорта. Кроме того, экраны малого формата (3,7 на 2,7 метра) появились в центре столицы, в частности на Садовом кольце, Краснопресненской набережной и Большой Дорогомиловской улице.
Медиафасады установили также на домах-книжках Нового Арбата. В праздничные дни они превращаются в поздравительные открытки. Еще один дисплей находится на здании Центрального телеграфа, но там показывают только социальную рекламу.
Большинство LED-экранов – 75 процентов – расположены вдоль Третьего транспортного кольца и вылетных магистралей. Это большие билборды, у которых только одна сторона оснащена электронным монитором. Вдоль городских магистралей также установлено 80 сверхбольших дисплеев (5 на 15 метров).
Реклама на цифровых конструкциях пользуется популярностью среди заказчиков, поэтому предполагается, что число дисплеев будет расти, в том числе и в центре столицы.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: