Рекламных LED-мониторов стало вдвое больше в столице с начала года

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Количество цифровых рекламных мониторов в Москве увеличилось в два раза с начала 2017 года. Общее количество LED-мониторов в городе достигло 300.

"Развитие цифровой наружной рекламы диктует сам рынок, а также все большее распространение визуальных технологий, которые позволяют по-новому, более красочно и технологично доносить информацию до потребителей", – пояснили в столичном департаменте средств массовой информации и рекламы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В этом году мониторы впервые установили на остановках городского транспорта. Кроме того, экраны малого формата (3,7 на 2,7 метра) появились в центре столицы, в частности на Садовом кольце, Краснопресненской набережной и Большой Дорогомиловской улице.

Медиафасады установили также на домах-книжках Нового Арбата. В праздничные дни они превращаются в поздравительные открытки. Еще один дисплей находится на здании Центрального телеграфа, но там показывают только социальную рекламу.

Большинство LED-экранов – 75 процентов – расположены вдоль Третьего транспортного кольца и вылетных магистралей. Это большие билборды, у которых только одна сторона оснащена электронным монитором. Вдоль городских магистралей также установлено 80 сверхбольших дисплеев (5 на 15 метров).

Реклама на цифровых конструкциях пользуется популярностью среди заказчиков, поэтому предполагается, что число дисплеев будет расти, в том числе и в центре столицы.