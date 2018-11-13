Реконструкцию фасадов зданий начали на Никольской улице

На Никольской улице, ставшей одним из самых популярных столичных мест футбольных болельщиков во время чемпионата мира по футболу 2018, началась реконструкция фасадов зданий.

Как сообщает телеканал Москва 24, сейчас оттуда съезжают кафе, магазины и рестораны. Освободили помещения даже культовые заведения, где перед матчами ЧМ-2018 собирались болельщики со всей планеты. Например, дом № 4 по Никольской улице.

Как рассказал телеканалу эксперт Мосгорнаследия Филипп Смирнов, дом входит в Шевалдышевское подворье, которое появилось в Москве еще в 18 веке. Здание неоднократно перестраивалось и приспосабливалось под новые нужды.

"Естественно, что за долгие годы эксплуатации здание заметным образом обветшало. Некоторое время это здание является "тревожным" адресом". При этом внешне это незаметно, так как речь идет об "усталости" внутренних конструкций", – рассказал он.

Смирнов отметил, что сейчас появилась возможность обновить здание. Тем более, что за время проведения мундиаля оно стало популярным у туристов.