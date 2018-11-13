Москвичам предложат придумать название парка в районе Новогиреево

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жителям Москвы предложат придумать название парка у храма ветеранов боевых действий, который построят в столичном районе Новогиреево. Об этом в ходе круглого стола в Мосгордуме сообщил и.о. главы управы района Новогиреево Александр Хрулев.

"Сейчас уже можно начинать инициировать название парка. Мы предварительно проговаривали этот вопрос с местными депутатами, – цитирует слова Хрулева Агентство "Москва". Он уточнил, что голосование можно вывести на обсуждение в "Активном гражданине". Одним из предложенных в настоящий момент названий является Афганец.

Территорию у строящегося храма могут благоустроить в 2020-2021 годах, добавил Хрулев.

В настоящее время на Зеленом проспекте создан мемориальный комплекс москвичам, погибшим в Афганистане. Храм священномученика Игнатия Богоносца, епископа Антиохийского, которому патриархом Московским и всея Руси Кириллом присвоен статус храма ветеранов боевых действий, начнут строить в Новогиреево в феврале 2019 года, сказал агентству ранее иерей, настоятель Патриаршего подворья при храме, епископа Антиохийского в Новогиреево Виктор Родин.