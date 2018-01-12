Кабина самолета Як-40 появится в библиотеке на востоке столицы

12 января, 18:19
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Кабина самолета Як-40 появится в библиотеке №70 на востоке столицы.
Библиотеку в районе Преображенское назовут "Небо". Там создадут пространство, посвященное небу и авиации. В помещении уже изменили дизайн в соответствии с тематикой, добавили в литературный фонд соответствующую литературу, разработали программу специальных мероприятий и курсов, сообщает Агентство "Москва".
Кабину установят в одном из залов, там же появятся авиационные симуляторы и тренажеры.
Открыть библиотеку планируют 17 января. Как пояснили в Московской дирекции по развитию культурных центров, она станет первой библиотекой интерактивного формата, посвященной авиации и мечтам о небе и полетах.
Ранее сообщалось, что пассажиры Московского центрального кольца скачали 30 тысяч книг в "Мобильной библиотеке". Самыми популярными стали "Звездная пыль" Нила Геймана и "Под куполом" Стивена Кинга.
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