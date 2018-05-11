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Город

11 мая 2018, 18:25

Москвичи одобрили проект благоустройства площади возле станции метро "Улица 1905 года"

благоустройство город метро

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Возле станции метро "Улица 1905 года" установят временный павильон для ярмарки выходного дня. Эту идею поддержали 62,58% проголосовавших в проекте "Активный гражданин".

Изначально планировалось в одной из частей сквера сделать площадку для проведения ярмарки. Однако позже специалисты предложили изменить проект и установить временный павильон.

Против высказались 17,66% респондентов. 19,38% посчитали, что решение должны принимать специалисты. Всего в голосовании приняли участие 11 338 человек.

Место под ярмарки, фестивали и праздники выделят в северной части площади. С западной стороны появится амфитеатр из террас с деревьями, кустарниками и цветниками.

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Со стороны улицы 1905 года установят зеленый экран, а южную часть украсят зеленые островки, рядом с которыми установят лавочки.

Возле станции высадят около 100 деревьев и более семи тысяч кустарников. Озеленение подобрали так, чтобы в разное время года листва или соцветия становились красными или бордовыми.

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