Москвичи одобрили проект благоустройства площади возле станции метро "Улица 1905 года"

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Возле станции метро "Улица 1905 года" установят временный павильон для ярмарки выходного дня. Эту идею поддержали 62,58% проголосовавших в проекте "Активный гражданин".

Изначально планировалось в одной из частей сквера сделать площадку для проведения ярмарки. Однако позже специалисты предложили изменить проект и установить временный павильон.

Против высказались 17,66% респондентов. 19,38% посчитали, что решение должны принимать специалисты. Всего в голосовании приняли участие 11 338 человек.

Место под ярмарки, фестивали и праздники выделят в северной части площади. С западной стороны появится амфитеатр из террас с деревьями, кустарниками и цветниками.

Со стороны улицы 1905 года установят зеленый экран, а южную часть украсят зеленые островки, рядом с которыми установят лавочки.

Возле станции высадят около 100 деревьев и более семи тысяч кустарников. Озеленение подобрали так, чтобы в разное время года листва или соцветия становились красными или бордовыми.