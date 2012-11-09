Замена трамвайных путей в Строгино растянулась на полгода

На улице Кулакова в районе Строгино вот уже полгода ведется замена полутора километров трамвайных путей. Работы начались еще в апреле 2012 года. Сейчас они приостановлены из-за того, что рабочим не выделяют импортные рельсы и бетонные плиты.

Однако местные жители утверждают, что бетонные плиты давно уложены.

"Половина района осталась без трамвайного сообщения, так как из-за разобранных путей трамвай не ходит еще по одной улице – Маршала Катукова. В результате люди не могут без пробок доехать до метро Щукинская", - рассказали читатели M24.RU.

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