С начала года в Подмосковье установили более 160 детских площадок

7 августа, 03:46
Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко
С начала года в Московской области установили 163 детские площадки, сообщает Агентство "Москва".
Работы ведутся в рамках реализации программы по установке новейших детских игровых комплексов "Наше Подмосковье".
Как рассказали в министерстве жилищно-коммунального хозяйства, до конца года на территории Подмосковья установят около 200 детских игровых площадок.
По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Евгения Хромушина, в неделю в регионе открывается по 5–10 детских игровых зон. Все они выполнены из современных безопасных материалов, оснащены игровыми и спортивными модулями, а также видеонаблюдением.
В настоящий момент строительно-монтажные работы выполнены по 163 адресам, завершается благоустройство прилегающих территорий.
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