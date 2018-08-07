С начала года в Подмосковье установили более 160 детских площадок

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

С начала года в Московской области установили 163 детские площадки, сообщает Агентство "Москва".

Работы ведутся в рамках реализации программы по установке новейших детских игровых комплексов "Наше Подмосковье".

Как рассказали в министерстве жилищно-коммунального хозяйства, до конца года на территории Подмосковья установят около 200 детских игровых площадок.

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Евгения Хромушина, в неделю в регионе открывается по 5–10 детских игровых зон. Все они выполнены из современных безопасных материалов, оснащены игровыми и спортивными модулями, а также видеонаблюдением.

В настоящий момент строительно-монтажные работы выполнены по 163 адресам, завершается благоустройство прилегающих территорий.