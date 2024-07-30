Red Wings перешла под управление лизинговой структуры "Ростеха"

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Авиакомпания Red Wings перешла под управление лизинговой компании "Авиакапитал-сервис", которая входит в холдинг "РТ-Финанс" "Ростеха". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на госкорпорацию.

Согласно решению наблюдательного совета компании, в состав холдинга переходят активы со специализацией в сфере финансовых услуг. Также туда включены "Авиакапитал-сервис" и лизинговая компания "Ильюшин Финанс Ко." (ИФК), которая является владельцем авиакомпании.

Как сообщили в госкорпорации, следующим этапом станет присоединение ИФК к "Авиакапитал-сервису" для формирования единой лизинговой компании, специализирующейся на сделках с авиационной техникой отечественного производства в интересах авиакомпаний РФ.

Кроме того, был избран новый председатель совета директоров Red Wings. Им стал замгендиректора "Ростеха" Игорь Завьялов.

"Прекращены полномочия генерального директора Солодилина Евгения Александровича", – уточняется в заявлении.

Ранее стало известно, что поставки импортозамещенного воздушного судна SJ-100 с российским двигателем ПД-8 смещаются на 2026 год, сертификация будет произведена в 2025 году. Сроки были сдвинуты с учетом дополнительных работ и испытаний, которые необходимо провести перед сертификацией и поставками.

