Серьезные перемены: чего ожидать от присоединения Indesit к Whirlpool

Корпорация Whirlpool, которая в конце прошлого года, купила контрольный пакет акций Indesit, провела совещание высших руководителей, отвечающих за регион EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка). Кроме того, состоялась встреча с 300-и основными европейскими торговыми партнерами. Для недавно сформированного нового руководства компании это была первая возможность поделиться своим видением ситуации на рынке и стратегическими планами с партнерами по бизнесу в этом регионе.

Приобретение компании Indesit сделало Whirlpool крупнейшим европейским производителем и продавцом бытовой техники, а также усилило глобальные позиции как крупнейшего мирового производителя. Это придало существенный импульс дальнейшему развитию компании и укрепило ее конкурентоспособность в Европе.

Сложившаяся ситуация не только увеличила присутствие компании Whirlpool на основных мировых рынках, но положительно повлияла на всю производственно-сбытовую цепочку: от концепции нового продукта до разработки его дизайна и всех этапов проектирования: закупок комплектующих, производства, дистрибьюции и маркетинга.

Другим следствием этих изменений стала экспансия Whirlpool на мировых рынках и усиление присутствия корпорации в таких странах, как Россия и Турция, где Indesit имеет сильную производственную базу, а также в Великобритании, где традиционной популярностью пользуется бренд Hotpoint.

В настоящее время Whirlpool уверенно занимает лидирующие позиции на пяти ключевых региональных рынках: Великобритании, Италии, Франции, Польши и России.

По словам Эстера Беррозпе Галиндо (Esther Berrozpe Galindo), президента корпорации Whirlpool по региону EMEA, процесс интеграции Whirlpool и Indesit приведет к объединению двух лидеров отрасли. Он позволит взаимно усилить преимущества обеих компаний – инновационность, приверженность передовым технологиям и высокая узнаваемость брендов.

"Наши торговые партнеры увидят очевидные преимущества от взаимного усиления наших позиций на рынке, расширения ассортимента продукции и каналов сбыта по всей Европе. А потребителей мы сможем порадовать широким выбором инновационных продуктов, представленных в розничной торговой сети", - заверил президент.