Сделка по покупке доли в "Яндексе" не должна проходить по рыночным условиям – Костин

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Сделка по покупке доли в "Яндексе" должна пройти по схеме "Фортума", а не по рыночным условиям. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин на полях ПМЭФ.

"У нас есть указ президента за 50% <…> а здесь идет речь о рыночной сделке американским инвесторам <…> надо по схеме "Фортума" действовать, забрать в управление и вернуть им, когда закончатся санкции. Моя позиция на сегодняшний день", – цитирует его ТАСС.

Костин поделился, что чем больше размышляет о сделке, тем больше на него накатывает "волна возмущения". По его мнению, иностранные акционеры "Яндекса" в свое время купили то, что было сделано людьми из России.

Банкир напомнил, что отечественные инвесторы не могут распоряжаться иностранными ценными бумагами, приобретенными на Западе.

"Почему западные инвесторы должны получить с нас сполна? Вот у меня только чувство справедливости дальше растет. Еще за три копейки я понимаю купить, а за полную стоимость, я считаю, что сделка плохая <…> Закончатся санкции, и вернем друг другу – они нам все, а мы им тогда по-честному", – подвел итог Костин.

25 апреля Владимир Путин подписал указ, согласно которому 98,23% акций "Фортума", которыми владеет финская группа Fortum, передаются во временное управление Росимуществу. Подобная мера была принята в ответ на недружественные действия ряда государств в отношении России.

23 мая появилась информация, что банк ВТБ вошел в консорциум инвесторов, который намерен выкупить долю в "Яндексе". Тогда Костин не назвал размер доли ВТБ в консорциуме, отметив, что его еще предстоит обсудить. Также в числе известных претендентов на покупку акций числятся основатель "Лукойла" Вагит Алекперов и глава "Норникеля" Владимир Потанин.

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