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Ретейлер "Магнит" планирует запустить новый проект с названием "Магнит маркет", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"Мы постоянно ищем новые ниши для развития бизнеса, стремясь покрыть максимум покупательских миссий своих клиентов в различных каналах", – отметили в сообщении.

В компании считают, что новый проект станет примером подхода по удовлетворению желаний покупателей. Однако детали проекта "Магнит маркет" будут раскрыты позже.

Ранее сообщалось, что компания "Яндекс" в июне проведет ребрендинг сервиса доставки еды и продуктов Delivery Club и сменит название на "Маркет деливери".

"Маркет деливери" будет заниматься экспресс-доставкой разных товаров из ритейла, включая электронику, товары для дома и другое. При этом также будет доступен ресторанный раздел.



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