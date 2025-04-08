Автобусы до столичных кладбищ запустят в Вербное воскресенье

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 апреля, 15:33

Экономика

Shacman готовит проект локализации производства грузовой техники в РФ

Фото: shacman.ru

Компания "Шакман моторс", представляющая в России китайского производителя грузовой техники Shacman, и китайский завод Shaanxi Heavy Duty Automobile Co. собираются локализовать производство на территории РФ. Об этом рассказал представитель дилерского сообщества Shacman Владимир Пичугин, его цитирует ТАСС.

Однако подробной информации о готовящейся инициативе он не предоставил.

В начале февраля ООО "Шакман Моторс" временно приостановило продажи грузовых автомобилей в России. Ограничения коснулись транспортных средств типа SX3258 категории N3G в 18 модификациях.

Причиной такого решения была названа проверка поступившей информации о возможном несоответствии выпущенных транспортных средств требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Читайте также


бизнесэкономикатранспорт

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика