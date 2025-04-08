Shacman готовит проект локализации производства грузовой техники в РФ

Фото: shacman.ru

Компания "Шакман моторс", представляющая в России китайского производителя грузовой техники Shacman, и китайский завод Shaanxi Heavy Duty Automobile Co. собираются локализовать производство на территории РФ. Об этом рассказал представитель дилерского сообщества Shacman Владимир Пичугин, его цитирует ТАСС.

Однако подробной информации о готовящейся инициативе он не предоставил.

В начале февраля ООО "Шакман Моторс" временно приостановило продажи грузовых автомобилей в России. Ограничения коснулись транспортных средств типа SX3258 категории N3G в 18 модификациях.

Причиной такого решения была названа проверка поступившей информации о возможном несоответствии выпущенных транспортных средств требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".