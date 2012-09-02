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Бизнес

02 сентября 2012, 14:39

Туроператор "ЧерриТур" объявил о приостановке деятельности

бизнес туристы туроператоры

Российский туроператор "ЧерриТур" объявил о приостановке своей деятельности. Об этом сообщается на официальном сайте турфирмы.

"Деятельность компании ООО "ЧерриТур" приостановлена. По вопросам компенсации по финансовой гарантии просим обращаться в ОСАО "Ингосстрах", - говорится в сообщении.

1 сентября 90 российских туристов, которые воспользовались услугами обанкротившегося туроператора, не смогли вылететь в Россию из Хорватии, так как за ними не прилетел самолет. После нескольких часов ожидания их попросили покинуть аэропорт.

На данный момент туристы вылетели домой в Ростов, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на сообщение исполнительного директора Ассоциации туроператоров России "АТОР" Майю Ломидзе. Сейчас ведутся переговоры о возможности таким же образом забрать из Хорватии туристов из Краснодара.

Ростуризм открыл "горячую линию" для туристов обанкротившегося туроператора "Черри тур", сообщила пресс-служба ведомства. Клиенты туроператора могут получить консультацию по телефону: 8 (495) 607-39-49.

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