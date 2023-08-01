"СберМегаМаркет" сократил название до "Мегамаркета"

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"СберМегаМаркет" обновил свое название, сократив его до "Мегамаркет". Информация об этом появилась в телеграм-канале маркетплейса.

Отмечается, что изменились мобильное приложение онлайн-площадки, сайт и его ссылка. При этом условия работы с сервисом остались прежними.

"Мы постоянно растем, улучшаем наш сервис, интерфейс, ассортимент и коммуникацию, чтобы работать с нами было еще удобнее. И вслед за развитием сервиса развивается и наш маркетплейс", – говорится в сообщении.

Ранее проведение некоторых операций было временно ограничено в браузерной версии сервиса "Сбербанк Онлайн". Причиной этого стало проведение технологических работ.

Позже в Сбере завершили плановые технические мероприятия в веб-версии "Сбербанк Онлайн". На данный момент все сервисы осуществляют деятельность в стандартном режиме.

Мобильное приложение для сервисов Сбербанка снова пропало из App Store