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Украинские спецслужбы, вероятно, планируют совершить провокации с использованием биологического оружия "под чужим флагом". Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает ТАСС.

По его словам, в этом году в Киеве возобновили работу Украинского научно-технологического центра (УНТЦ), являющегося основным посредником по распределению грантов Пентагона. Кроме того, сказал Кириллов, при поддержке Агентства по международному развитию Америки и посредничестве УНТЦ с августа по сентябрь этого года прошли учения по реагированию на биоугрозы на базе Львовского национального медицинского университета имени Данила Галицкого.

На брифинге по военно-биологической деятельности Соединенных Штатов генерал-лейтенант отдельно отметил присутствие на тренинге представителей Службы безопасности Украины (СБУ) и Национальной полиции страны. Он считает, что это связано не только с закрытым форматом мероприятия, но и возможным намерением украинских спецслужб осуществить провокации с применением биооружия под "чужим флагом".

Кроме того, Кириллов добавил, что администрация США сохраняет контроль над некоторыми украинскими биообъектами, рассчитывая возобновить их работу после завершения СВО. В декабре прошлого года американская компания CH2M Hill в письме украинским подрядчикам подтвердила намерение продолжить сбор опасных патогенов в западных регионах страны при сокращении числа лабораторий, осуществляющих хранение таких коллекций, сказал Кириллов.

По его мнению, другими задачами также являются контроль санитарно-эпидемиологической обстановки и внедрение аппаратно-программных комплексов управления биорисками. Генерал-лейтенант подчеркнул, что украинским организациям нужно будет предоставить отчеты о проделанной работе по этим направлениям.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что военно-биологическая деятельность Америки растет. Он отметил, что для этих целей организована сеть лабораторий в Сингапуре, Таиланде, Камбодже и Корее.

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