Роскачество проверит безопасность арбузов на российских прилавках

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Специалисты Роскачества исследуют на безопасность ранние и поздние арбузы с началом сезона массовых продаж. Эксперты сравнят арбузы, которые продаются в разных местах. Проверки планируют провести в супермаркетах и на рынках, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Роскачества.

Специалисты проверят, есть ли разница между тем, где приобретать арбузы и влияет ли место продажи на их качество.

Ягоды планируется проверить по 174 параметрам, в лабораториях проверят микробиологические показатели, а также проведут исследования на наличие вредителей, некаратинными грибными болезнями и вирусологическими болезнями.

Как отмечается, особенно тщательно арбузы проверят на наличие нитратов и пестицидов.

Ранее сообщалось, что Роскачество запустило спецпроект, посвященный проверке арбузов. Эксперты отмечают, что качественный плод внешне должен выглядеть свежим, целым, чистым, с окраской и блеском корки, а также не должен содержать лишней влажности. На корке хорошего арбуза не допускается большое количество дефектов: побитостей, рубцов и трещин.