Роскачество проверит безопасность арбузов на российских прилавках

31 июля, 12:02
Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
Специалисты Роскачества исследуют на безопасность ранние и поздние арбузы с началом сезона массовых продаж. Эксперты сравнят арбузы, которые продаются в разных местах. Проверки планируют провести в супермаркетах и на рынках, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Роскачества.
Специалисты проверят, есть ли разница между тем, где приобретать арбузы и влияет ли место продажи на их качество.
Ягоды планируется проверить по 174 параметрам, в лабораториях проверят микробиологические показатели, а также проведут исследования на наличие вредителей, некаратинными грибными болезнями и вирусологическими болезнями.
Как отмечается, особенно тщательно арбузы проверят на наличие нитратов и пестицидов.
Ранее сообщалось, что Роскачество запустило спецпроект, посвященный проверке арбузов. Эксперты отмечают, что качественный плод внешне должен выглядеть свежим, целым, чистым, с окраской и блеском корки, а также не должен содержать лишней влажности. На корке хорошего арбуза не допускается большое количество дефектов: побитостей, рубцов и трещин.
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