Число аварий с военными самолетами в России снизилось − Шойгу

За последние годы аварий с военными самолетами в России стало в 2,5 раза меньше. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
По словам главы Минобороны, снизить показатели аварийности удалось благодаря росту качества авиационной техники, созданию современной материально-технической базы и улучшению подготовки персонала. "Это говорит о том, что безопасность полетов в вооруженных силах поддерживается на достаточно высоком уровне", − цитирует министра ТАСС.
Шойгу напомнил, что с 2013 года российские авиационные части в массовом порядке укомплектовываются новой и модернизированной техникой. "Постоянно улучшаются ее тактико-технические характеристики", − пояснил глава Минобороны. "Совершенствуются средства объективного контроля, что позволяет получать более полную и точную информацию о техническом состоянии воздушных судов и параметрах полета", − уточнил он.
По словам министра, военные аэродромы также оборудуют новейшими средствами связи и системами управления полетами.
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