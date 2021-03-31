Начальник Генштаба ВС РФ провел переговоры с американским коллегой

Фото: Минобороны РФ

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с председателем комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Марком Милли. Об этом сообщает ТАСС.

Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес. При этом, по данным Минобороны, инициатором разговора выступила американская сторона.

В прошлый раз переговоры между представителями оборонных ведомств России и США состоялись в январе 2021 года. Тогда стороны обсудили вопросы безопасности и стабильности в разных регионах мира.

В феврале 2021 года российские военные предложили гарантированную защиту от возможной угрозы со стороны НАТО. Специалисты в области военных наук выступили за нанесение встречного или упреждающего удара в случае массовой атаки НАТО на земле, в море, воздухе, космосе и киберпространстве.

