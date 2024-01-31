Замгенпрокурора отметил попытки врага расшатать ситуацию на Дальнем Востоке

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На Дальнем Востоке фиксируются попытки противника "расшатать ситуацию", сообщил заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин на заседании итоговой коллегии прокуратуры Приморского края.

По его словам, несмотря на сравнительную безопасность на территории регионов Дальневосточного округа, надзорные органы наблюдают отдельные инциденты. Например, вскрыты случаи госизмены, шпионажа, диверсии и дискредитации ВС России.

"К сожалению, есть и наши граждане – я говорю об изменниках Родины, которые за мзду от иностранных разведок предают свою страну. Таких фактов у нас стало больше, в том числе и в Приморье", – цитирует замгенпрокурора РИА Новости.

Он обратил внимание на то, что правоохранительные органы пресекли все подобные попытки.

Ранее жителя Сахалина приговорили к 15 годам лишения свободы за подготовку диверсии на объекте топливно-энергетического комплекса на острове и государственную измену. Первые три года он проведет в тюрьме, а остальные 12 лет – в исправительной колонии строгого режима.

Суд установил, что житель Сахалина действовал под руководством спецслужб Украины и осуществлял подготовку диверсии на объекте топливно-энергетической системы острова.

При его задержании, сотрудники ФСБ изъяли из дома мужчины инструкции и компоненты для изготовления взрывных устройств, а также средства связи, в которых содержались большое количество террористического и экстремистского контента и переписка с координатором одной из террористических украинских организаций.

ФСБ задержала мужчину, который пытался выехать из РФ и вступить в ВСУ