Около 300 человек вышли на незаконную акцию протеста в Москве

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На несогласованную акцию в Москве вышли порядка 300 человек. Об этом сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

В ведомстве отметили, что на Сухаревской площади наблюдается около 200 человек, возле станции метро "Красные ворота" – 100 протестующих.

Из-за незаконных митингов в центре города также перекрыли некоторые станции метро. В частности, недоступны "Александровский сад", "Охотный ряд", "Театральная", "Площадь революции", "Кузнецкий мост", "Лубянка", "Китай-город" (Калужско-Рижской и Таганско-Краснопресненской линий), "Сухаревская" и "Красные ворота".

Ограничения действуют с 8:00, поезда проезжают данные станции без остановок.

Также сообщалось, что в движении наземного транспорта, курсирующего в центре Москвы, 31 января ожидаются некоторые изменения. Горожан призвали быть внимательными, а также следить за объявлениями водителей. Уточняется, что ограничения вводятся по требованию полиции.

