Спасатели предупредили о лавиноопасности в горах Камчатки

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Туристов, охотников и спортсменов попросили воздержаться от посещения склонов вулканов и сопок на Камчатке. В некоторых районах существует угроза лавин, сообщает РИА Новости со ссылкой на краевой главк МЧС.

Из-за повышенного риска схода снега с 1 по 3 февраля штормовое предупреждение объявлено на горных территориях Петропавловска-Камчатского, Елизовского, Мильковского и Усть-Камчатского районов, а также с Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов. Лавины также могут сойти в Кроноцком заповеднике.

На сход снега может повлиять передвижение на снегоходе или спуск на лыжах по склонам сопок и вулканов. Спасатели рекомендуют родителям следить за местонахождением своих детей.

На минувшей неделе о возможном сходе лавин предупреждали жителей и гостей Краснодарского края. При этом на автодороге А-149 "Адлер – Красная Поляна" угрозы схода снежных масс не было нет.