Москва 24: какие задачи стоят перед гражданской обороной РФ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

1 октября в информационном центре правительства Москвы состоится пресс-конференция заместителя начальника главного управления МСЧ России по Москве, полковника внутренней службы Андрея Румянцева. Тема встречи "4 октября – День гражданской обороны Российской Федерации".

Гражданская оборона – это сложная, многопрофильная государственная структура, которая входит в общую систему национальной безопасности РФ. Система решает задачи по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

На пресс-конференции речь пойдет о функциях и задачах, стоящих перед гражданской обороной сегодня.

Пресс-конференция отменена по независящим от нас причинам.